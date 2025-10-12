Il Piemonte si impone a Morgex nel Trofeo delle Regioni Trial 2025

Un weekend di festa per il movimento delle due ruote trialistiche. Il Comune di Morgex in Valle d’Aosta ha ospitato sabato 11 ottobre gli Internazionali d’Italia Trial seguiti l’indomani, domenica 12 ottobre, dal Trofeo delle Regioni Trial “Memorial Diego Bosis” 2025.

In un doppio-evento che ha visto la regia organizzativa del locale Moto Club Valdigne Mont Blanc, trialisti provenienti da tutta Italia non hanno mancato l’appuntamento, richiamando una splendida cornice di pubblico accorsi in una location meravigliosa. Se per quanto concerne gli Internazionali d’Italia Trial si sono assicurati la vittoria Francesco Titli (TR1) ed Andrea Sofia Rabino (Femminile), la competizione riservate alle squadre designate dal Comitato Regionale o dai Moto Club di appartenenza ha registrato i successi del Piemonte (Trofeo delle Regioni), Valle d’Aosta (Coppa delle Regioni), Lombardia (Coppa delle Regioni Giovani), Toscana (Coppa delle Regioni Vintage) e del Moto Club Cagli (Coppa delle Regioni Club).

PRIMA EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA TRIAL

Ad anticipare il Trofeo delle Regioni, nella giornata di sabato è andata in scena l’inaugurale edizione degli Internazionali d’Italia Trial, evento che ha richiamato esponenti di spicco delle due ruote trialistiche. Riaffermando il suo ottimo momento di forma, Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) si è garantito l’affermazione di classe TR1, centrando la terza vittoria di fila dopo i due successi conseguiti nelle conclusive tappe del Campionato Italiano Trial 2025. In questa circostanza si è reso protagonista di una gara perfetta conclusa senza incappare in alcuna penalità nei due giri, una soltanto altresì per Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team) accusata alla sesta zona nel corso del primo giro. A completare il podio Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) a precedere il Campione TR2 in carica Gabriele Saleri (Beta Team 3D), la coppia GASGAS Italia formata da Mattia Spreafico ed Andrea Riva, Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing) ed il Campione TR3 2025 Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS), al debutto nel percorso della classe regina. Nella graduatoria Femminile ennesimo hurrà per la 5 volte Campionessa italiana Andrea Sofia Rabino (Beta) in un podio completato da Alessia Bacchetta (GASGAS) e da Martina Gallieni (Sherco), riflettendo in toto la classifica finale di campionato della serie tricolore.

Classifiche di gara Internazionali d’Italia Trial 2025

I VERDETTI DEL TROFEO DELLE REGIONI TRIAL 2025

Domenica 12 ottobre l’edizione 2025 del Trofeo delle Regioni Trial intitolato all’indimenticato ed indimenticabile Diego Bosis ha registrato l’adesione di 112 trialisti in rappresentanza di 42 differenti compagini, impegnati in un percorso dislocato tra i Comuni di Morgex e La Salle. Sovvertendo i valori in campo emersi nell’ultimo lustro, il Piemonte con la squadra formata da Alessandro Nucifora, Angelo Piu, Giacomo Villari e dalla Campionessa italiana Andrea Sofia Rabino si è appropriata del successo del Trofeo delle Regioni, lasciando a 10 punti di penalità i Campioni uscenti della Lombardia (Federico Salvagni, David Magnolio, Paolo Pellegrinelli e Fabio Mazzola), con la formazione di casa della Valle d’Aosta a completare il podio rappresentata da Mario Creux, Martina Gallieni, André Lavanche ed Anthony Stanca.

Al culmine di una gara perfetta, la Valle d’Aosta con la propria squadra di punta si è altresì garantita un significativo successo davanti al pubblico amico nella Coppa delle Regioni con Thierry Cheney, Elwis Chentre ed Etienne Giacuzzo per una sola penalità rispetto al Veneto (Marco Turco e Moreno Piazza), tre a scapito della Lombardia (Maurizio Pesenti, Marco Pedrinazzi e Michele Cefis).

Zero penalità complessive hanno proiettato la Lombardia nuovamente sul gradino più alto del podio della Coppa delle Regioni Giovani grazie a Federico Bonfanti (Campione Italiano MiniTrial A), Giacomo Midali (Campione Italiano MiniTrial B) e Filippo Fogliada, tenendo testa al Piemonte (Manuel Bianconi, Federico Boaglio ed Alessia Nucifora) ed alla Liguria (Niccolò Capecchi, Ivan Mezzogori ed Alice Parodi), con quest’ordine a completare il podio.

Conferma nella Coppa delle Regioni Vintage della Toscana, nuovamente in trionfo con il duo formato da Paolo Trippi e da Silverio Verniani, regolando Veneto (Alberto Ferrari e Franco Ronconi) ed Abruzzo (Patrick Orlando e Pierluigi Scatozza). Al Moto Club Cagli, con la squadra 3 composta dal neo-Campione Italiano TR3 Open Mirco Martelloni e da Michele Martinelli, la prestigiosa affermazione nella Coppa delle Regioni Club per un solo appoggio rispetto alla giovanissima coppia del Moto Club Canzo formata da Eros Parravicini e Filippo Colombo, impegnati quest’anno nell’Europeo Trial e nel Campionato Italiano MiniTrial. Terzo posto per la seconda compagine del Moto Club La Guardia con Gabriele Racca e Christian Valeri autori di una brillante prestazione veicolando, così come per tutte le squadre al via, l’essenza di una manifestazione volta a richiamare trialisti provenienti dalle varie Regioni d’Italia, in gara per difendere con orgoglio e con il massimo dell’impegno il proprio senso di appartenenza strettamente legato al territorio, uniti dalla grande passione per la specialità.

Classifiche di gara Trofeo delle Regioni Trial 2025

La squadra della Valle d’Aosta impegnata al Trofeo delle Regioni 2025 FOTO FMI

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il 2025 delle due ruote trialistiche riserva ancora diversi appuntamenti in calendario. Domenica 19 ottobre saranno protagonisti il Trofeo Triveneto Trial a San Pietro Mussolino ed il Trofeo Italiano Trial Gruppo 5 a Garessio, mentre il 6 e l’8 novembre prossimi il palcoscenico di EICMA in Rho-Fiera Milano ospiterà le conclusive due prove del Campionato Italiano Trial Indoor 2025.

