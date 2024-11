Il pluricampione italiano Fabio Emanuele battezza il 1° Slalom Città di Acate.

Colpo a sorpresa del Comitato organizzatore della quarta ed ultima tappa della Coppa dei Monti Sicani, il quale si è assicurato la presenza del molisano sette volte campione italiano Slalom, su Osella Alfa Romeo.

Cinquanta gli iscritti alla sfida automobilistica tra i birilli in programma domenica 1° dicembre nel “cuore” della cittadina del Ragusano, nel nome del compianto pioniere Angelo Albani. Tra gli altri ‘papabili’ al successo assoluto pure i trapanesi Incammisa (Radical) e Raiti (GMG) e il messinese Greco (Radical). ‘Pericolosi’ outsider il misilmerese Cerniglia (Bogani), l’avolese Gentile (Elia Avrio), il locale Nicastro (Gloria) ed i palermitani Prestianni (Ghipard) ed Armanno (Gloria). Attesi testimonial, domenica, i due campioni comisani Franco Caruso e Samuele Cassibba

Acate, 28 novembre – Il 1° Slalom Automobilistico Città di Acate – Memorial “Angelo Albani” verrà presentato ufficialmente alla stampa sabato 30 novembre alle 11.00, nelle sale quattrocentesche dello splendido Castello dei Principi di Biscari, “gioiello” medievale della cittadina a forte vocazione serricola ed agricola ad una trentina di chilometri da Ragusa. All’incontro non mancheranno il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, i componenti della Giunta comunale e gli organizzatori, la Scuderia Automobilistica Armanno Corse Palermo (rappresentata dal presidente Gaetano Armanno e dal segretario-pilota Andrea Armanno) i fratelli Alex e Giacomo Albani (tra i principali promotori della kermesse), il direttore di gara, il siracusano Manlio Mancuso, altre autorità politiche e sportive, i giornalisti e gli appassionati di motori del luogo.

Il Città di Acate, che si correrà domenica 1° dicembre, entra così in queste ore nella sua fase più adrenalinica, dopo settimane di intenso lavoro da parte del Comitato organizzatore per garantire la migliore riuscita della kermesse, compreso il ripristino di una buona sezione del tappetino di asfalto e di altre opere di ulteriore messa in sicurezza del percorso globale di 2,750 km, ricavato lungo le strade provinciali numeri 90 e 2 di Acate. Questo anche grazie al sostegno del già citato Comune di Acate (in prima fila anche il vice sindaco Gianfranco Ciriacono, l’assessore allo Sport Dafne Lantino e la presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero), quindi dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, del Libero Consorzio comunale di Ragusa e dell’Ente di sviluppo agricolo.

A chiusura della conferenza stampa, sempre sabato 30 novembre, via alle operazioni preliminari dello slalom valevole quale quarta ed ultima tappa della Coppa dei Monti Sicani (organizzata in simbiosi dall’Armanno Corse e dalla Muxaro Corse di Sant’Angelo Muxaro AG) riservate ai concorrenti ed alle vetture, previste dalle 15.00 alle 19.30, in piazza Matteotti (nei locali del bar “Amunì”) e in corso Indipendenza, a poche decine di metri da piazza Libertà, dove si affacciano il citato maniero e la Chiesa Madre di San Nicola. Assicurata pure la presenza in veste di “testimonial” dei due campioni comisani Franco Caruso e Samuele Cassibba, entrambi brillanti attori del Campionato italiano SuperSalita e di numerose altre cronoscalate in Sicilia e sul territorio nazionale (Caruso è recente vincitore alla Monti Iblei ed a Giarre, Cassibba si è aggiudicato il titolo italiano di classe 2000 per il Civm), entrambi con le rispettive Nova Proto.

Sono nel frattempo 50 i piloti iscritti al 1° Slalom Città di Acate. Tra di essi alcuni esperti specialisti che daranno certamente spettacolo. A cominciare (questo è davvero un colpo a sorpresa) dal sette volte campione italiano Slalom Fabio Emanuele, che farà così il suo gradito ritorno in Sicilia dopo numerose altre “battaglie” sportive. L’esperto molisano (che quest’anno ha preferito concentrarsi su gare non inserite nel Tricolore, a parte la ‘sua’ Campobasso), terrà “a battesimo” il percorso acatese al volante della Osella PA9/90 motorizzata Alfa Romeo (ex Superturismo) per la Cms Racing, con cui parte favorito sulla carta.

A contrastargli il passo senza timori dall’alto della loro esperienza proveranno tuttavia i trapanesi Andrea Raiti (di Buseto Palizzolo), con la “storica” GMG SP Alfa Romeo di classe 2000 e Nicolò Incammisa (quattro volte sul gradino più alto del podio ne 2024), con l’altrettanto iconica Radical SR4 Suzuki di classe E2SC 1600, entrambi

per la Trapani Corse. Nella medesima classe pronto a dare filo da torcere pure il messinese (vive a Torregrotta) Giovanni Greco, a sua volta vincitore due volte quest’anno, con un’altra agile Radical SR4 spinta da un motore Suzuki, con i colori della reggina Piloti per Passione.

Numerosi e qualificati gli “outsider” pronti ad inserirsi a podio. A cominciare dall’avolese Salvo Gentile (con la Elia Avrio ST09 Suzuki della Armanno Corse, per proseguire con il misilmerese Filippo Cerniglia (al volante della nuova Bogani Sn84 Misilmeri Racing, con cui ha centrato, al debutto, il quarto posto assoluto al recente Slalom Babbaurra Caltanissetta), con l’agrigentino (di San Giovanni Gemini) Sergio Arcieri (su SixtySeven Honda), con il vittoriese Giovanni Nicastro (su Gloria C8P Kawasaki, per la Giarre Corse), quindi con il castelbuonese Rosario Prestianni (Ghipard Ghi008 Suzuki) e con il citato palermitano Andrea Armanno, ad Acate con la nuova Formula Gloria B4, Yamaha Fazer, entrambi Armanno Corse. Ed ancora, con vetture Sport, il calatino Maurizio Fontana (Gloria B4 Suzuki), il chiaramontano Alessandro Cappello (all’esordio con la Radical SR4 Suzuki) e l’altro locale Alessandro D’Antonio (Elia Avrio ST09 Suzuki).

Tre le Autostoriche (con riflettori puntati sulla Fiat Ritmo 130 TC Abarth del comisano Olindo Cassibba, Catania Corse), ma sarà lotta aperta in numerose classi. Come la N2000, con il giovane ragusano Licitra (Renault Clio Williams) a contendere il primato ai più esperti rallysti Nazareno Pellitteri (P.S. Start) e Francesco Benenati (Europa Corse), entrambi su Renault Clio Rs; o la Legend Cars, con protagonisti il campione italiano Under 23 Slalom E2SH Giuseppe Catalano, il comisano “figlio d’arte Fausto Cassibba ed il rallysta ragusano Francesco D’Izzia. Riflettori puntati, inoltre, sui veloci messinesi Giuseppe Raineri e Domenico Gangemi (già campione italiano Slalom E1 Italia 1400) entrambi alla guida di una Fiat 127 Sport e sul rientrante “veterano” vittoriese Salvatore Lombardo, su Fiat 124 Abarth Rally Spider.

Oltre al Memorial “Angelo Albani” (in ricordo del pioniere dell’automobilismo locale protagonista con la sua Abarth Osella Ms 1000 Bialbero per la Puntese Corse), verrà inoltre messo a disposizione dall’omonima ditta di Termini Imerese (PA) specializzata in autodemolizioni il trofeo “Il Levriero”, riservato al vincitore tra le VBC Bicilindriche.

Ad animare il pregara allo Slalom Città di Acate prma edizione, penseranno diverse iniziative collaterali, a tema musicale, ludico e gastronomico. Sabato 30 novembre, alle 20.30, serata “cover band” consacrata a Zucchero “Sugar” Fornaciari, nel contesto di un’area dedicata allo “street food” locale, con area attrezzata con giochi e gonfiabili per i più piccini (anche domenica).

Il Città di Acate prima edizione si disputerà su una sezione delle s.p. 90 ed s.p. 2 di Acate, della lunghezza pari a 2750 metri. Start nel tratto conclusivo della s.p. 90, tra le suggestive serre non lontano da contrada Litteri, quindi “sconfinamento” sulla s.p. 2, passaggio sul ponte sul fiume Dirillo fino agli spettacolari tornantini poco dopo l’Antico Lavatoio di contrada Canale, quindi arrivo alle porte di Acate, all’intersezione con via Umberto I. Il parco chiuso è stato individuato in piazza San Vincenzo, a poche decine di metri dal Castello dei Principi di Biscari.

I motori delle vetture ammesse alla partenza si accenderanno domenica 1° dicembre, alle 9.00, per la salita di ricognizione, cui seguiranno le tre manche con avversario il cronometro, utili alla determina delle classifiche finali. Dodici le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare sarà chiuso già dalle 7.00 di domenica. La premiazione finale dei vincitori avrà luogo ad apertura del parco chiuso al piano San Vincenzo, a poche decine di metri dal Castello dei Principi di Biscari.

FABIO EMANUELE (OSELLA PA9/90 ALFA ROMEO)

NICOLO' INCAMMISA (RADICAL SR4 SUZUKI)

DOMENICO GANGEMI (FIAT 127 SPORT)

SALVATORE LOMBARDO (FIAT 124 ABARTH RALLY SPIDER)
FAUSTO CASSIBBA (CHEVY SEDAN 34 YAMAHA)

Nicolò Incammisa (Radical SR4 Suzuki)

Domenico Gangemi (Fiat 127 Sport)

Salvatore Lombardo (Fiat 124 Abarth Rally Spider)