Il Policlinico di Palermo nella rete nazionale “Ospivax”: tre bollini per la qualità e l’efficienza dell’Ambulatorio vaccinale

Da oggi l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”di Palermoè affiliata alla Rete ospedali del Programma Nazionale Ospivax, con il riconoscimento di 3 bollini Ospivax per la qualità e l’efficienza delle sue iniziative

Ospivax, promosso dall’Osservatorio Italiano della Prevenzione (OIP) e realizzato dalla Fondazione Tendenze Salute e Sanità, rappresenta un’importante rete di ospedali italiani impegnati in iniziative di promozione e offerta vaccinale all’interno delle loro strutture. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni, sviluppando strategie di promozione rivolte agli operatori sanitari, ai pazienti—specie quelli considerati fragili—e ai loro caregiver e familiari, per garantire protezione e sicurezza.

In quest’ottica, il Policlinico “Paolo Giaccone” ha attivato un ambulatorio permanente dedicato all’offerta vaccinale rivolta sia ai pazienti ricoverati sia ai propri operatori sanitari.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno dell’ospedale nella promozione della salute e della prevenzione, rendendo accessibili le vaccinazioni per tutti coloro che ne abbiano bisogno.

La Direttrice Generale dell’AOUP Maria Grazia Furnari dichiara: “L’affiliazione al Programma Ospivax è un traguardo importante per il nostro ospedale e un ulteriore passo verso una sanità più consapevole e responsabile, orientata alla protezione della salute pubblica e alla prevenzione delle malattie. Questo riconoscimento non solo attesta la qualità delle nostre iniziative vaccinali, ma riflette anche il nostro impegno costante verso la salute pubblica”.

Com. Stam. + foto