Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Palermo festeggia il suo secondo laureato

PALERMO. Mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso l’Aula Magna dell’Edificio 15 del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (viale delle Scienze, Palermo),

si terrà la discussione di laurea di F.G., detenuto presso la Casa di Reclusione “Calogero Di Bona” (Ucciardone), immatricolato nell’anno accademico 2022/2023 al corso di laurea in “Studi Globali, Storia, Politiche, Culture (L-42)”.

F.G. presenterà la sua tesi dal titolo “La guerra, le nuove guerre… e la Pace?”, relatore il prof. Tommaso Baris.

Saranno presenti, tra gli altri, il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri e la delegata del Rettore per i rapporti con gli istituti penitenziari Paola Maggio.

La cerimonia rappresenta un importante traguardo formativo e umano e testimonia l’impegno dell’Università di Palermo nel garantire il diritto allo studio nelle carceri, rafforzando la propria missione di inclusione sociale e crescita culturale.

Tra i risultati raggiunti si segnala anche la conclusione del progetto formativo svolto da altri due detenuti presso l’Archivio storico di Ateneo, coordinato dal prof. Mario Varvaro, che ha permesso lo sviluppo di competenze utili per il reinserimento lavorativo e sociale.

Com. Stam.