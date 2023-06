Il pompaggio delle acque sotterranee ha causato lo spostamento della rotazione terrestre.

A sostenerlo uno studio. La distribuzione dell’acqua sul pianeta influenza la distribuzione della massa. Come aggiungere un po’ di peso a una trottola, la Terra ruota in modo leggermente diverso mentre l’acqua si muove

Pompando l’acqua dal terreno e spostandola altrove, gli esseri umani hanno effettivamente spostato una massa d’acqua così grande che la Terra si è inclinata di quasi 80 centimetri verso est solo tra il 1993 e il 2010, cambiando il polo di rotazione del pianeta, secondo un nuovo studio pubblicato nell’ American Geophysical Union’s Geophysical Research Letters. L’innalzamento del livello del mare è uno dei fenomeni più significativi associati al riscaldamento climatico. L’innalzamento contemporaneo del livello del mare è stato ampiamente monitorato da molteplici tecniche di osservazione. La ricerca era intitolata “La deriva del polo terrestre conferma che l’esaurimento delle acque sotterranee ha contribuito in modo significativo all’innalzamento globale del livello del mare nel periodo 1993-2010”. Sulla base di modelli climatici, gli scienziati hanno precedentemente stimato che gli esseri umani hanno pompato 2.150 giga tonnellate di acque sotterranee, equivalenti a più di sei millimetri di innalzamento del livello del mare durante questo periodo, ma convalidare tale stima è stato difficile. Un approccio si trova con il polo di rotazione terrestre, che è il punto attorno al quale ruota il pianeta. Si muove durante un processo chiamato moto polare, ovvero quando la posizione del polo di rotazione terrestre varia rispetto alla crosta. La distribuzione dell’acqua sul pianeta influenza la distribuzione della massa. Come aggiungere un po’ di peso a una trottola, la Terra ruota in modo leggermente diverso mentre l’acqua si muove. “Il polo di rotazione terrestre in realtà cambia molto”, ha detto Ki-Weon Seo, geofisico della Seoul National University che ha guidato lo studio. «Il nostro studio mostra che tra le cause legate al clima, la ridistribuzione delle acque sotterranee ha effettivamente il maggiore impatto sulla deriva del polo di rotazione». La capacità dell’acqua di cambiare la rotazione terrestre è stata scoperta nel 2016 e fino ad ora il contributo specifico delle acque sotterranee a questi cambiamenti rotazionali era inesplorato. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno modellato i cambiamenti osservati nella deriva del polo di rotazione terrestre e nel movimento dell’acqua, prima prendendo in considerazione solo calotte glaciali e ghiacciai e poi aggiungendo diversi scenari di ridistribuzione delle acque sotterranee. Il modello ha abbinato la deriva polare osservata solo dopo che i ricercatori hanno incluso 2.150 gigatonnellate di ridistribuzione delle acque sotterranee. Senza di essa, il modello perdeva 78,5 centimetri o 4,3 centimetri di deriva all’anno. “Sono molto contento di trovare la causa inspiegabile della deriva del polo di rotazione”, ha detto Seo. “D’altra parte, come residente sulla Terra e padre, sono preoccupato e sorpreso di vedere che il pompaggio delle acque sotterranee è un’altra fonte di innalzamento del livello del mare”.La posizione delle acque sotterranee è importante per quanto potrebbe cambiare la deriva polare; la ridistribuzione dell’acqua dalle medie latitudini ha un impatto maggiore sul polo di rotazione. Durante il periodo di studio, la maggior parte dell’acqua è stata ridistribuita nel Nord America occidentale e nell’India nordoccidentale, entrambe alle medie latitudini. I tentativi dei paesi di rallentare i tassi di esaurimento delle acque sotterranee, specialmente in quelle regioni sensibili, potrebbero teoricamente alterare il cambiamento della deriva, ma solo se tali approcci di conservazione saranno sostenuti per decenni, ha affermato Seo. Il prossimo passo per questa ricerca potrebbe essere guardare al passato. “Osservare i cambiamenti nel polo di rotazione terrestre è utile per comprendere le variazioni di stoccaggio dell’acqua su scala continentale”, ha affermato Seo. “I dati sul movimento polare sono disponibili già dalla fine del XIX secolo. Quindi, possiamo potenzialmente utilizzare questi dati per comprendere le variazioni di stoccaggio dell’acqua continentale durante il secolo scorso. Ci sono stati cambiamenti del regime idrologico derivanti dal riscaldamento climatico? Il moto polare, , rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potrebbe contenere la risposta. “Questo è sicuramente un bel contributo e una documentazione importante”, ha affermato Surendra Adhikari, ricercatrice presso il Jet Propulsion Laboratory che non è stata coinvolta in questo studio. Adhikari ha pubblicato un documento del 2016 sulla ridistribuzione dell’acqua che influisce sulla deriva rotazionale. “Hanno quantificato il ruolo del pompaggio delle acque sotterranee sul movimento polare, ed è piuttosto significativo.” Il palo di rotazione normalmente cambia di diversi metri entro circa un anno, quindi i cambiamenti dovuti al pompaggio delle acque sotterranee non corrono il rischio di cambiare stagione. Ma su scale temporali geologiche, la deriva polare può avere un impatto sul clima, ha aggiunto Adhikari. AGU (www.agu.org) è una comunità globale che supporta più di mezzo milione di sostenitori e professionisti nelle scienze della Terra e dello spazio. Attraverso partnership ampie e inclusive, AGU mira a far progredire la scoperta e la scienza delle soluzioni che accelerano la conoscenza e creano soluzioni etiche, imparziali e rispettose delle comunità e dei loro valori.

Com. Stam. + foto fonte “Sportello dei Diritti”