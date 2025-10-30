Il Prefetto Lupo al convegno “La droga alimenta la mafia”

Il Prefetto Daniela Lupo ha partecipato al convegno “La droga alimenta la mafia”, promosso dalla Questura di Trapani, presso l’Istituto tecnico superiore “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo e il Liceo Ginnasio statale “G. Pantaleo” di Castelvetrano.

Il Prefetto, nel suo intervento, ha richiamato alla riflessione sui valori di libertà e legalità come base fondamentale per costruire una società più consapevole e responsabile, sottolineando il ruolo dell’istruzione e dell’impegno educativo nella lotta alle dipendenze.