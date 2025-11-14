Il premio Cresco Award (progetto gratuito di fattibilità’ per risparmio energetico) sarà dedicato al contenimento dei costi degli impianti idrici di Bresciana ed a quelli di depurazione

Il Comune di Trapani premiato a Bologna per la capacitá di intercettare finanziamenti: “il premio (progetto gratuito di fattibilità’ per risparmio energetico) sarà dedicato al contenimento dei costi degli impianti idrici di Bresciana ed a quelli di depurazione”, dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida.

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha annunciato che il premio “Cresco Award” ricevuto durante la 42esima Assemblea Nazionale ANCI a Bologna sarà, quindi, dedicato al contenimento dei costi degli impianti idrici di Bresciana e a quelli di depurazione, così scrive:

“La sfida con i mutamenti climatici, cui la Sicilia ed il mezzogiorno d’Italia avranno a che fare – già in maniera critica nelle prossime settimane con l’approvvigionamento idrico – impone da un lato il contenimento dei costi energetici per la massima capacità di sollevamento idrico / pozzi della risorsa vitale per l’utenza cittadina ed imprenditoriale quanto per l’ammodernamento degli impianti di depurazione ai fini dell’irrigazione agricola ed a sostegno del comparto ancor più in crisi rispetto ai processi di desertificazione incombenti”.

Il Comune di Trapani è stato premiato per la candidatura del progetto Pinqua / Cappuccinelli e per gli altri finanziamenti del PNRR intercettati, risultando il primo Comune d’Italia per capacità di conquistare finanziamenti PNRR in rapporto alla popolazione / capoluogo.

Il Sindaco Tranchida ha sottolineato l’importanza di investire nella gestione sostenibile delle risorse idriche per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire l’approvvigionamento idrico della città.

