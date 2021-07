Un nuovo leader nella classifica piloti, Marco Bertonati ed una situazione in continua evoluzione in tutte le categorie: questa la cornice presentata dal confronto provinciale a conclusione del Rally Internazionale Casentino. Grande fermento in vista della Coppa Città di Lucca, in programma nel fine settimana.

Lucca: È Marco Bertonati il nuovo leader nella classifica piloti del 16° Premio Rally Automobile Club Lucca. Un primato, quello assegnato dal Rally Internazionale Casentino – ultimo appuntamento disputato nella kermesse promossa da Automobile Club Lucca – costruito grazie alla vittoria nella classe N1 concretizzata al volante della Peugeot 106. Nove, le lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore, Claudio Fanucchi, assente sulle strade aretine. Una situazione, quella evidenziata dall’ “attico” della classifica, che ha puntato i riflettori su una vera e propria progressione di Marco Bertonati, concreto nel guadagnare punti al “giro di boa” della serie. A sorridere in terza piazza è ancora Manuel Innocenti, anch’egli assente a Bibbiena ma forte del punteggio conquistato al Rally delle Colline Metallifere di aprile, valso una supremazia “di misura”, con gli inseguitori Luca Bazzano e Lucchesi JR ad un solo punto di distacco.

Decisivi anche nella classifica copiloti gli equilibri proposti dal Rally Internazionale Casentino, con Chiara Lombardi confermata in vetta grazie al punteggio relativo alla partecipazione sul sedile destro della Peugeot 208 Rally 4, quinta nella classe R2C. Alle spalle della codriver di Castelnuovo Garfagnana, attardato da nove lunghezze, Simone Di Giulio. Per il copilota lucchese, compartecipe del risultato concretizzato in gara da Marco Bertonati, la soddisfazione di essersi proiettato ai vertici della serie rispondendo all’acuto di Jasmine Manfredi, quarta assoluta in Casentino su Skoda Fabia R5 e terza forza della “provvisoria” di campionato. In ottica femminile, vivace quindi il confronto tra la leader Chiara Lombardi e Jasmine Manfredi, regolate da dodici punti, con Luciana Bandini ancora leader tra le rappresentanti del sedile sinistro.

Il Premio Rally Automobile Club Lucca è atteso adesso alla sua prova decisiva, la Coppa Città di Lucca in programma venerdì e sabato sulle strade della provincia. Riflettori puntati sulle tre prove speciali “Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca”, teatri di un confronto di grandi contenuti.

Nella foto (Thomas Simonelli): Marco Bertonati “in azione” al Rally Internazionale Casentino.

