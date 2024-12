Il Presepe Artistico Meccanico di Blufi si inaugura l’8 dicembre

La 15esima edizione di questa eccellenza dell’artigianato sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025. Ultime rifiniture e dettagli prima dell’inaugurazione della 15esima edizione del Presepe Artistico Meccanico di Blufi, che aprirà le porte al pubblico domenica 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata.

Esteso per circa 80 metri quadrati e situato nella Canonica di via Indipendenza 23, nel centro storico di Blufi, si tratta di un vero e proprio capolavoro d’arte ed artigianato, interamente realizzato a mano dai giovani della comunità riuniti nella Young Event Art

Dai tetti delle case, agli oggetti di uso quotidiano ai vestiti dei personaggi, escluse le statuine, il Presepe Artistico Meccanico di Blufi è interamente frutto dell’ingegno e della manualità di una trentina di blufesi dai 16 ai 30 anni, che spendono i loro weekend da settembre a dicembre a lavorare per la riuscita di un evento che è ormai parte della tradizione di questo paese nel cuore delle Madonie. Non a caso, la loro opera non è soltanto una rappresentazione della Natività, ma anche un omaggio alla cittadina in cui vivono e alle tradizioni locali. È così che le case e le ambientazioni naturali riprodotte- i fiumi, le cascate, i laghetti e le montagne- riproducono i luoghi madoniti, mentre i settanta personaggi in movimento raccontano un microcosmo di vita rurale siciliana, riportando alla memoria antichi mestieri e tradizioni.

Grazie a giochi di luce e suggestivi effetti atmosferici, viene inoltre rappresentata l’alternanza tra giorno e notte e fenomeni naturali come pioggia e neve, in un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo.

Il risultato è un vero e proprio capolavoro manifatturiero, realizzato con una maestria artigianale che stupisce sempre più visitatori.

“Ultimi giorni- racconta il Presidente Under30 dell’Associazione Young Event Art, Giuseppe Di Gangi- per il posizionamento dei personaggi e della vegetazione, e per ultimare le minuterie- frutta, cestini, attrezzi da lavoro- e siamo pronti per accogliere i visitatori, che speriamo siano ancora più dell’anno scorso. Orgogliosi di portare avanti questa tradizione, grazie ai ragazzi che lavorano alla realizzazione del presepe, alle Istituzioni, alla Diocesi di Cefalù, alla Parrocchia di Cristo Re e alla comunità tutta, che ci appoggiano e ci sostengono in questa avventura”.

“In qualità di amministratore del Comune di Blufi- aggiunge Domenico Abbate, Presidente del Consiglio Comunale, che quando può va con piacere a dare una mano ai ragazzi che realizzano il presepe- non posso che essere orgoglioso di questi giovani per l’eccellenza artigianale che rappresenta il presepe di Blufi nel territorio madonita e siciliano. Il supporto economico, umano e affettivo è quasi d’obbligo quando in un piccolo paese come il nostro nasce un’opera di tale grandezza e bellezza”.

Il Presepe Artistico Meccanico di Blufi è visitabile dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20 (e nei festivi anche al mattino dalle 10 alle 13), con un ticket di soli 2 euro per gli adulti, gratuito per bambini e ragazzi, a Blufi, in provincia di Palermo, in via Indipendenza 23.

Com. Stam. + foto