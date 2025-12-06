Il Presidente del Coni premia i campioni mondiali della Federazione Italiana Motonautica 25 le medaglie mondiali conquistate dagli atleti azzurri nella stagione 2025

Roma – Si è svolta oggi, presso la sede del CONI al Foro Italico, la cerimonia ufficiale dedicata alla celebrazione degli atleti della Federazione Italiana Motonautica (FIM) che nel 2025 hanno conquistato medaglie iridate nelle diverse discipline motonautiche in ambito mondiale.

Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente della FIM, Giorgio Viscione, hanno conferito un prestigioso riconoscimento agli atleti che, con impegno, talento e determinazione, hanno portato i colori azzurri sui podi mondiali, contribuendo a una stagione agonistica di straordinario successo.

Nel corso del 2025 gli atleti italiani hanno conquistato 25 medaglie mondiali – 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi – nelle discipline Moto d’Acqua, Freestyle, Offshore, Circuito e Radiocomandata, confermando l’eccellenza e la competitività della Motonautica Italiana nel panorama internazionale.

Il Presidente Buonfiglio ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il ruolo centrale del lavoro della Federazione, dei tecnici e delle famiglie nel percorso sportivo degli atleti.

Giorgio Viscione, Presidente della FIM ha dichiarato “La stagione 2025 è stata indimenticabile per le tante vittorie mondiali ottenute ma anche per la conferma del grande lavoro della Federazione nel settore giovanile: più del 50% dei nostri medagliati di oggi è under 20. Inoltre, ci stiamo impegnando per far sì che la Motonautica diventi uno sport per tutti”.

La giornata si è conclusa con un forte messaggio di continuità e con l’impegno a sostenere ulteriormente la crescita della Motonautica Italiana sui palcoscenici internazionali.

Campioni Mondiali FIM 2025

Massimiliano Cremona – Circuito CM F250 (anche Campione Europeo F250)

Serafino Barlesi – Offshore Classe 3D (anche Campione Europeo 3D)

Arianna Urlo – Moto d’acqua Runabout Ladies GP4

Roberto Mariani – Moto d’acqua Freestyle (anche Campione Europeo Freestyle)

Davide Di Maio – Moto d’acqua Offshore Runabout GP2

Renzo Belletti – Radiocomandata H26 ZENOAH

Lorenzo della Noce – Radiocomandata O3.5

Vicecampioni Mondiali FIM 2025

Giuseppe Rossi – Circuito CM F500

Luca Finotti – Circuito CM F125

Davide Pontecorvo – Moto d’acqua Runabout GP2

Aurora Filiberti – Moto d’acqua Runabout GP4 Junior

Matthias Giraldo – Moto d’acqua Offshore Runabout GP2

Juri Tiozzo – Moto d’acqua Offshore Runabout GP3

Tomasz Kubik (licenza italiana) – Hydrofly Men

Gianluigi Dall’Oro – Radiocomandata H26 ZENOAH

Ivano della Noce – Radiocomandata O27

Francesco Ruvolo – Radiocomandata O35

Medaglie di Bronzo Mondiali FIM 2025

Alessandro Fracasso – Moto d’acqua Runabout GP2

Aurora Filiberti – Moto d’acqua Runabout Ladies GP4

Naomi Benini – Moto d’acqua Slalom Ski Ladies GP1

Ezio Lucchese – Moto d’acqua Offshore Runabout GP3

Massimo Accumulo – Moto d’acqua Freestyle

Riccardo Ivancigh – Radiocomandata O35

