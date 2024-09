Il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Agricoltura visitano il PMA del Corpo Militare CRI

Continua l’impegno in Sicilia per il Corpo Militare Volontario CRI – Ausiliario delle Forze Armate. Il Centro di Mobilitazione CRI Sicilia, che coordina i diversi distaccamenti della regione è impegnato, tra le altre attività, nel presidio temporaneo attivato in occasione del G7 a Siracusa.

Uomini e mezzi garantisco il supporto sanitario durante le delicate fasi di atterraggi e decolli degli aeromobili che trasportano le Autorità del nostro e di altri Paesi verso il G7. In questi giorni di intensa attività legata all’evento internazionale, diversi membri del governo hanno visitato il Posto Medico Avanzato (PMA) del Corpo Militare della CRI, operativo all’interno del Distaccamento dell’Aeronautica Militare di Siracusa. Questa settimana il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il Capo della Polizia, Vittorio Pisani ed il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, hanno incontrato e ringraziato il personale militare CRI per l’impegno e dedizione che sta dimostrando. Per circa dieci giorni, infatti, uno staff composta da medici, infermieri, soccorritori, autisti e personale di logistica, che riveste vari gradi tra Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e uomini di Truppa, si sta turnando in un programma molto fitto di presidio e monitoraggio della situazione sanitaria, e pronti ad intervenire in caso di necessità. Il presidio sanitario militare CRI è dotato di 3 ambulanze, una torre faro, 3 vetture per spostamento di personale militare, tutto di supporto al PMA. Le operazioni vengono svolto in costante coordinamento con l’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI.