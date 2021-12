Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fatto visita alla Lega del Filo d’Oro

Osimo – Il Senato della Repubblica aveva già coronato la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus con il “Premio al volontariato 2019”, istituito proprio dal Presidente Casellati nell’ambito della rassegna “Senato&Cultura” per valorizzare le associazioni e i volontari italiani che, impegnati quotidianamente al servizio degli altri, migliorano la qualità della vita del nostro Paese.

Ieri, a distanza di due anni da quell’importante riconoscimento, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del suo tour nelle Marche, ha fatto visita alla sede nazionale della Lega del Filo d’Oro accompagnata dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per conoscere personalmente la Fondazione e l’importante progetto del nuovo Centro Nazionale il cui completamento, previsto nei prossimi mesi, consentirà di ridurre i tempi di attesa per le diagnosi e le cure riabilitative, nonché di accogliere un numero maggiore di bambini, giovani e adulti con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale.

A dare il benvenuto il Presidente Rossano Bartoli, diverse Autorità, i Dirigenti della Fondazione, oltre ad alcuni utenti, famigliari e volontari.

Il nuovo Centro Nazionale, concepito per assicurare alle persone sordocieche e con gravi disabilità, la più completa vivibilità e fruibilità di ogni spazio, è già operativo nel primo lotto e a lavori ultimati sarà a pieno titolo una struttura d’avanguardia per l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, ma anche un punto di riferimento per la formazione di personale altamente specializzato e per l’attività di ricerca scientifica in ambito riabilitativo e sociale.

“La vista del Presidente Casellati, che ringrazio sentitamente, ci onora perché rappresenta un segnale di forte riconoscimento, da parte delle Istituzioni, dell’impegno della Lega del Filo d’Oro accanto alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie – ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – Questo importante incontro ci dà la possibilità di mostrare i risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni, nonostante la complessa sfida imposta dall’emergenza pandemica, volti a donare un futuro migliore a chi non vede e non sente”.

Durante la visita, il Presidente Casellati ha inoltre potuto ascoltare le istanze delle famiglie e delle persone sordocieche attraverso la voce del Presidente del Comitato delle Famiglie, Rosa Francioli, che a nome di tutti i genitori ha voluto rimarcare quanto lapandemia da Covid-19 abbia amplificato la condizione di isolamento di chi non vede e non sente, sottolineando il prezioso supporto dei volontari dalla Lega del Filo d’Oro, e ricordando la necessità di risorse aggiuntive da mettere in campo per l’attuazione di progetti di vita dignitosa ed autonoma, anche laddove ci si trovi di fronte a disabilità più complesse che richiedano un maggiore sostegno; e del Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche, Francesco Mercurio, cheha ricordato come la Lega del Filo d’Oro sia schierata in prima linea affinché in Italia l’iter per la revisione e la piena applicazione della legge 107/2010 sul riconoscimento della sordocecità non si fermi.

