Il Presidente dell’Ars Galvagno inaugura il cantiere di lavoro nel Parco di Salinella

Il sindaco Grillo: “La riqualificazione rappresenta un profondo cambiamento per Sappusi e per il futuro della città”

“Con grande piacere accogliamo a Marsala il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, a significare l’attenzione e il sostegno istituzionale per il progetto di riqualificazione che stiamo realizzando sul Lungomare Salinella. Non si tratta solo di ridare decoro e servizi a quell’area, ma di migliorare la qualità della vita nell’intero quartiere di Sappusi, con positive ricadute anche sul fronte turistico e per il futuro della città”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che giovedì prossimo, 12 giugno, riceverà il presidente dell’ARS, on. Gaetano Galvagno, per l’inaugurazione del cantiere di lavoro nel Parco Salinella. Qui, i primi interventi riguardano la realizzazione di un’area open per attività culturali. “Un’opera che non ha precedenti a Marsala, sottolinea il sindaco Grillo. Un teatro all’aperto che – assieme all’intera area – daremo in gestione a privati tramite un avviso pubblico, con una capienza di circa 800 posti, immerso nel verde, con vista sulle Egadi e destinato ad attività socioculturali”. Il teatro sarà servito da uno spazio bar-caffetteria con relativi servizi, biglietteria, sala prove, spogliatoi, locale tecnico… Particolare l’ingresso alla struttura teatrale, costituito da una pensilina al cui interno sono collocati degli alberi. Con l’obiettivo di ripristinare la naturalità del Parco Salinella, saranno altresì effettuati interventi di bonifica e riqualificazione dei percorsi, garantendo la piena fruibilità dell’area. Altra novità: gli ampi viali saranno accessibili a veicoli per persone con disabilità, cui saranno riservati parcheggi, per un parco davvero inclusivo. L’investimento complessivo di 8 milioni di euro per la riqualificazione dell’area di Salinella – fondi Pnrr – comprende anche la realizzazione di una social housing. Nei mesi scorsi, infatti, l’Impresa incaricata, la D’Alberti Costruzioni, aveva avviato gli interventi con la demolizione dell’ex scuola Lombardo Radice, sulla cui area sorgerà la nuova social housing. Si tratta di sette alloggi disposti a schiera, con giardini retrostanti, aree gioco, panchine e un tappeto erboso. “Insomma, conclude il sindaco Massimo Grillo, sta prendendo corpo un progetto ambizioso, in armonia con la valorizzazione dell’intero waterfront di Marsala – da Salinella fino alla Florio – rigenerando una zona che vogliamo riscattare da decenni di incuria, riportandone alla luce storia, archeologia e bellezze naturalistiche”.

Com. Stam. + foto