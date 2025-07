Il presidente Federico assicura che il Centro Sociale Sperone non sarà fermato né lasciato al degrado

Desidero evidenziare il valore del bene sito in via Di Vittorio, che fin dal giorno della sua consegna è stato presidiato e animato da numerose attività promosse nell’ambito del progetto “Palermability”, iniziativa inclusiva dedicata alla disabilità e di cui il Comune è ente capofila, come previsto dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie.

Gli enti del Terzo Settore, coinvolti operativamente su mandato dell’Amministrazione comunale, hanno dimostrato nel tempo massima disponibilità all’apertura e alla condivisione degli spazi, favorendo il coinvolgimento di realtà territoriali e non. Naturalmente, tale utilizzo resta subordinato alle autorizzazioni comunali, trattandosi di un bene pubblico che rimane di proprietà dell’Amministrazione.

In questo periodo, a causa delle alte temperature, non saranno svolte attività nelle aree esterne. Tuttavia, le attività di Palermability proseguono regolarmente all’interno degli spazi chiusi, garantendo continuità e inclusione. Nei prossimi giorni è inoltre previsto un ricco programma, che includerà la manifestazione delle “Rosalie Ribelli”, protagoniste di un importante momento di partecipazione.

Come Circoscrizione, ci proponiamo all’Assessorato come supporto operativo per la vigilanza e la fruizione del bene da parte delle associazioni locali, affinché il sito possa continuare a essere presidio di cultura e inclusione. Questo gioiello, restaurato in tempi record grazie all’impegno dell’Assessore Orlando, non sarà mai più lasciato alla possibilità del degrado.

Ribadisco l’impegno della seconda Circoscrizione nel sostenere e valorizzare percorsi partecipati e inclusivi, nella piena salvaguardia della destinazione pubblica del bene e del suo ruolo sociale».



Lo scrive in una nota stampa Giuseppe Federico, presidente della seconda Circoscrizione.

Com. Stam.