Il presidente Fitp Binaghi:” Stiamo vivendo un momento magico”

Al Country Time Club si è svolta la conferenza stampa nell’ambito del Davis Trophy Tour in Sicilia Venerdì 7 giugno ultima data palermitana. La Coppa sarà esposta al TC2

Il numero 1 della Fitp Angelo Binaghi è stato il protagonista assoluto del 3° giorno palermitano del Davis Trophy Tour. Quest’oggi la mitica insalatiera è stata esposta al Country Time Club presieduto da Giorgio Cammarata dove si è svolta una conferenza stampa nella quale è intervenuto proprio Binaghi che già domani mattina farà rientro a Parigi per assistere alla semifinale maschile tra Jannik Sinner, nuovo numero 1 al mondo da lunedì prossimo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

E proprio alla fine dell’incontro con i giornalisti è arrivata la meravigliosa notizia dell’approdo di Jasmine Paolini nell’ultimo atto del singolare femminile del Roland Garros. Quanto sta accadendo nello slam parigino è sotto gli occhi di tutti, ma quello del tennis italiano è un percorso ormai iniziato da diversi anni e che ha certamente avuto l’apice con il successo di Malaga dello scorso novembre così come con quello di Sinner a Melbourne nel primo slam del 2024.

Di questo e tanto altro ha parlato Angelo Binaghi accompagnato all’incontro con la stampa dal consigliere nazionale Fitp Iano Monaco e accolto all’ingresso del circolo nei pressi di Mondello (teatro a metà luglio dei Palermo Ladies Open prova Wta 250) da tantissimi bambini in festa.

“Ringrazio Oliviero Palma e Giorgio Cammarata per la bellissima ospitalità – dichiara il presidente – era da tempo che non venivo qui in Sicilia e per questo sono doppiamente felice. Durante gli Internazionali Bnl d’Italia, non avendo la certezza che Sinner avrebbe preso parte al Roland Garros, avevo assicurato a Giorgio Giordano che il giovedì della seconda settimana sarei stato quasi certamente libero ma in realtà già domattina ripartirò per Parigi. Stiamo facendo la storia con questi grandissimi risultati. Ci sta travolgendo una vera e propria valanga ma la cosa più bella è la richiesta enorme di tennis. Siamo una grande squadra e me ne sono accorto girando l’Italia in questi mesi nell’ambito del Davis Trophy Tour ammirando la grande organizzazione di tutte le società oltre che la bravura dei maestri. Credo tuttavia che cresceremo ulteriormente. I record che stiamo snocciolando ora, mai e poi mai pensavo si potessero verificare. Dobbiamo essere fieri di avere un connazionale come Jannik Sinner che con la sua grande semplicità e enorme genuinità tocca il cuore di tutti. Abbiamo una generazione d’oro e tutti giovanissimi. Abbiamo la migliore generazione maschile in assoluto e i ragazzi trainano le ragazze. L’altro giorno quando il pubblico di Parigi ha applaudito Sinner, nel momento in cui gli è stato comunicato di essere diventato il numero 1 al mondo, non nascondo che mi sono commosso. Oggi sono qui a Palermo – conclude Binaghi – e quale migliore occasione per ricordare l’amico Gabriele Palpacelli validissimo dirigente e persona squisita”.

Nella giornata di domani la Coppa Davis verrà esposta nel salone piscina del TC2 dalle 12.30 alle 20. Per l’occasione avrà luogo la giornata degli sport di racchetta.

Mentre mercoledì 5 giugno al Ct Palermo (5 gare di Coppa Davis ospitate negli anni) è stato un vero e proprio bagno di folla con gran parte dei bambini della Sat e anche i più grandi dell’agonistica che hanno scattato selfie e fatto foto con maestri e dirigenti del sodalizio di viale del Fante. La Coppa è stata collocata all’interno del salone. Ricordiamo che nel 2017 Jannik Sinner e Matteo Arnaldi presero parte al torneo Itf juniores che nel prossimo mese di settembre vedrà lo svolgimento della sua IX edizione.

Il Davis Trophy Tour in Sicilia proseguirà a luglio (22 -23 a Catania) (24 e 25 a Messina).

Com. Stam. + foto