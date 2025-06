Il Presidente FMI Giovanni Copioli confermato Membro della Giunta Nazionale del CONI Luciano Buonfiglio è stato eletto Presidente del CONI

Giovedì 26 giugno a Roma, presso il Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, si è tenuto il Consiglio Nazionale Elettivo 2025/2028 del CONI.

Nell’occasione Luciano Buonfiglio è stato eletto Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano mentre Giovanni Copioli, Presidente FMI, è stato nuovamente eletto come Membro della Giunta Nazionale, come già avvenuto per il quadriennio 2021-2024.

Di seguito la composizione della Giunta:



Rappresentanti FSN – DSA: Laura Lunetta (Danza Sportiva), Diana Bianchedi, Marco Di Paola (Sport Equestri), Francesco Ettorre (Vela), Francesco Montini, Tania Cagnotto, Giovanni Copioli (Motociclismo).



Atleti: Valentina Rodini (Canottaggio) e Giampaolo Ricci (Pallacanestro).



Tecnici: Elisabet Spina (Calcio).



Enti di Promozione Sportiva: Juri Morico (Opes).



Rappresentante Comitati Regionali: Marco Riva.



Rappresentante Delegati Provinciali: Domenico Ignozza.



Giovanni Copioli, Presidente FMI e Membro di Giunta Nazionale CONI: ” Sono orgoglioso di essere stato riconfermato all’interno della Giunta Nazionale del CONI e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia. Cercherò di continuare a rendere lo sport italiano un sistema vincente e funzionale, all’interno del quale il motociclismo possa dare un contributo rilevante. Come già avvenuto nel passato quadriennio, anche per il prossimo avrò il compito di rappresentare le Federazioni non olimpiche, che sono una parte fondamentale del nostro mondo e portano risultati sportivi davvero significativi. Nel ringraziare sentitamente Giovanni Malagò per quanto ha fatto in questi anni da Presidente del CONI, mi congratulo con il neoeletto Luciano Buonfiglio e gli altri Colleghi di Giunta con cui lavoreremo senz’altro in maniera proficua. Un pensiero va a Luca Pancalli per il contributo di idee e valori che ha dato sin qui allo sport italiano tutto”.

