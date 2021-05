Oggi a Palermo a Villa Niscemi il presidente di Anci Sicilia e sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha accolto l’onorevole Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.

Al centro dell’incontro le nuove sfide, dettate dal Recovery Plan, degli Enti locali su scuola, semplificazioni, bilanci comunali e coinvolgimento dei territori nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal governo.

Orlando ha rappresentato la condizione di disagio di tutti i comuni del paese, “tanto quelli in sovraindebitamento quanto quelli in sovraccreditamento. In entrambi i casi – ha detto – si evidenziano enormi difficoltà a chiudere e approvare i bilanci e a fornire servizi essenziali ai cittadini. Parliamo di migliaia di comuni in tutto il Paese. La situazione è particolarmente pesante soprattutto nelle aree depresse e nelle regioni del Sud. Il ministro – ha aggiunto Orlando – ha fornito disponibilità ad accogliere l’invito di organizzare un incontro con tutte le Anci meridionali.

Ringrazio il ministro – ha concluso Orlando – per l’attenzione che ha prestato alle criticità dello sviluppo economico che si intrecciano con le difficoltà istituzionali e finanziarie dei comuni. Con punte di particolare esasperazione in quelli siciliani, condizionati dal mai risolto contrasto tra competenza esclusiva della Regione in materia di funzionamento degli enti locali e vincoli finanziari statali paradossalmente mantenuti in danno dei Comuni nonostante le indicazioni dell’Unione Europea che tali vincoli ha sospeso per il 2020/21/22.

