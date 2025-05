Il Presidente Regionale del SUM Sicilia incontra l’on. Calogero Leanza per discutere proposte di miglioramento del trasporto pubblico regionale a favore delle Forze Armate

Il Presidente Regionale della Sicilia del S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari, Marco Carroccio, ha recentemente incontrato l’Onorevole Calogero Leanza per discutere una proposta di integrazione e modifica del sistema di trasporto pubblico regionale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di mobilità per il personale delle Forze Armate.

Durante l’incontro, il Presidente Carroccio ha evidenziato l’importanza di garantire un accesso agevolato e gratuito ai mezzi di trasporto pubblico per il personale in divisa, sottolineando come tale misura rappresenti non solo un riconoscimento per il loro quotidiano impegno al servizio della collettività, ma anche un contributo significativo alla sicurezza sui mezzi pubblici stessi.

L’On. Leanza ha mostrato interesse per la proposta, riconoscendo il valore del contributo delle Forze Armate alla sicurezza pubblica e l’importanza di agevolare il loro servizio attraverso misure concrete. Ha, inoltre, assicurato il proprio impegno a valutare attentamente la proposta e a promuovere iniziative legislative che possano tradurre in realtà le istanze presentate.

Il Direttivo Nazionale del S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari esprime soddisfazione per l’apertura dimostrata dall’On. Leanza e auspica che questo incontro possa rappresentare un primo passo verso l’adozione di misure efficaci a sostegno del personale delle Forze Armate, rafforzando il legame tra istituzioni e il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari.

L’On. Leanza ha inoltre dichiarato: “Ringrazio il Sindacato Unico Dei Militari per l’importante confronto e per l’impegno profuso. È stato un incontro concreto e utile, nato dalla volontà, da me condivisa per quanto di mia competenza, di intervenire sulle tematiche che riguardano la qualità della vita del personale delle Forze Armate. Ringrazio il Sindacato Unico dei Militari per il dialogo costruttivo e per l’impegno su un tema che merita attenzione e rispetto”.

Com. Stam.