Il Questore di Milano accoglie l’Arcivescovo Delpini e il diacono Mauro Ravazzani, già poliziotto presso la Questura

Stamattina, presso la Questura di Milano, il Questore Bruno Megale, insieme all’Arcivescovo Mario Delpini e al Cappellano della Polizia di Stato don Gianluca Bernardini, ha accolto Mauro Ravazzani, l’ex poliziotto, in pensione, che sabato scorso ha ricevuto l’ordinazione diaconale.

Nel corso dell’incontro, il nuovo diacono ha rivolto un saluto ai suoi ex colleghi, con i quali ha condiviso anni di servizio a tutela della collettività. Il Questore ha espresso parole di stima per il percorso umano e professionale svolto, sottolineando il valore della dedizione e dello spirito di servizio che hanno caratterizzato la sua carriera. Al termine, a Mauro è stata consegnata una targa commemorativa quale riconoscimento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante gli anni trascorsi nella Polizia di Stato.