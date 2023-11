Il Questore di Milano sospende la licenza a due locali

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione della licenze per 15 giorni per la conduzione del “Bar Desire’e” con insegna Lucky Bar” in via Negroli n. 39 e all’ “Infinity Club” ex “Affori Club” in via Cialdini n. 37 con ingresso dalla via Privata Carlo Montanari n. 2/11, entrambi a Milano.

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, hanno notificato la sospensione alla responsabile dell’attività in quanto a seguito di controlli svolti dalle Forze dell’Ordine tra luglio e ottobre scorso, il locale è risultato essere frequentato da numerose persone con precedenti penali e di polizia anche in materia di stupefacenti. A metà ottobre, personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio di un’unità cinofila, ha effettuato un controllo all’interno del bar e, nella circostanza, hanno trovato, in uno zaino lì presente, un barattolo di vetro contenente 36 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. A seguito di accertamenti, i militari hanno scoperto che lo zaino apparteneva a un cliente abituale dell’attività, quest’ultimo con precedenti per reati inerenti al patrimonio, alla persona nonché reati in materia di stupefacenti.

Questa mattina gli agenti del Commissariato Comasina hanno notificato la sospensione alla responsabile dell’“Infinity Club” a seguito di numerosi interventi per rissa svolti tra settembre e ottobre scorsi il locale è risultato essere frequentato da numerose persone con precedenti penali e di polizia anche in materia di immigrazione. A metà settembre, i poliziotti sono intervenuti nei pressi del circolo per una lite tra minori, durante la quale uno di essi riportava lesioni guaribili in 15 gg. A ottobre i poliziotti hanno fatto un intervento per un individuo aggredito nei pressi del locale e che, alterato dall’assunzione di bevande alcooliche, è risultato essere un pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, il circolo, lo scorso luglio è stato destinatario, durante la precedente gestione con una diversa denominazione, di un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni, per analoghe problematiche.