Il Questore di Milano sospende la licenza al “Bar Centrale” a Rozzano (MI)

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Centrale”, sito in viale Lombardia n.19/21 a Rozzano (MI).

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione al titolare del locale che, da accertamenti svolti tra giugno e luglio scorsi, è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di armi, immigrazione, sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e guida sotto l’influenza dell’alcol. A inizio luglio, i poliziotti del Commissariato, unitamente a un’Unità Cinofila, durante un controllo all’interno dell’esercizio pubblico, hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 7,47 grammi di hashish, suddivisi in sei dosi pronte per la vendita; la sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno del cestino, posizionato nei locali dei servizi igienici, occultata tra fazzoletti di carta.

Sempre nel mese di luglio, i poliziotti, unitamente a un’Unità Cinofila, hanno identificato all’interno e all’esterno del locale, diversi avventori con precedenti penali e di polizia. Nella circostanza, l’Unità Cinofila si è diretta verso un tavolo dove era seduto uno degli avventori identificati, il quale, alla vista degli agenti, ha consegnato un pacchetto di sigarette dove era nascosta una dose di hashish, motivo per il quale è stato sanzionato per uso personale; inoltre, in un cestino dei rifiuti situato all’interno dei bagni, sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 2,27 grammi di hashish.