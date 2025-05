Il Questore di Milano sospende la licenza al Bar Da Asia a San Giuliano Milanese (MI) e al Bar D’Oro a Milano

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Da Asia” sito a San Giuliano Milanese (MI) in via Carducci n.41 e all’esercizio pubblico denominato “Bar D’Oro” sito a Milano, in via Vallarsa n.1.

Oggi 23 maggio, i militari della Tenenza Carabinieri di San Giuliano Milanese hanno notificato la sospensione al titolare del locale in via Carducci, in quanto, a seguito di un’attività di indagine, è risultato essere luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il mese scorso, infatti, gli agenti della Squadra Mobile della questura milanese, hanno notato il titolare dell’esercizio commerciale che, dopo aver incontrato un uomo fuori dal locale, ha fatto ingresso nella cucina dello stesso, per poi raggiungere nuovamente l’acquirente. Gli agenti hanno fermato il proprietario, che è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con caricatore e 550 euro in contanti; inoltre, all’interno del bar, è stato rinvenuto un involucro contenente 325 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino e materiale da confezionamento.

Per quanto riguarda il Bar D’Oro, ­­­­­ieri 22 maggio, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione al titolare del locale. A inizio aprile, gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno notato un avventore, seduto ai tavoli del locale, il quale si è allontanato nei pressi della propria autovettura per prelevare qualcosa, per poi incontrare un uomo, arrivato fuori il bar a bordo di un motociclo, ed effettuare uno scambio. All’interno dell’auto, gli agenti hanno trovato la somma in denaro pari a 60 euro e un grammo e mezzo di cocaina diviso in tre dosi. Inoltre, all’interno della sua abitazione, sono stati trovati altri 2.730 euro in banconote di piccolo taglio; al termine degli accertamenti lo spacciatore è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina corrispondente a quelle trovate nell’auto, è stato sanzionato.

Infine, l’esercizio commerciale è risultato essere già stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza, durante le gestioni precedenti, per analoghe problematiche.