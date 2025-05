Il Questore di Milano sospende la licenza al Bar Family

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione delle licenze per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato ‘Bar Family’’ sito in via Costantino Baroni n.18/B a Milano.

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione al titolare del locale in quanto, a seguito di diversi controlli svolti tra ottobre 2024 e febbraio 2025, il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona e in materia di stupefacenti; alcuni di essi in particolare sono risultati destinatari, in passato, anche di misure di prevenzione e cautelari.

Lo scorso aprile, inoltre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano sono intervenuti presso il locale in quanto un avventore era stato aggredito da due persone. Sul posto i poliziotti hanno notato il personale sanitario che stava prestando le cure a un uomo, la quale ha riferito agli agenti che, poco prima, mentre si trovava all’esterno del bar, aveva visto i due aggressori che stavano colpendo con calci e pugni un’altra persona e, successivamente, rientrati nel locale, hanno aggredito anche lui. Da successivi accertamenti, gli agenti hanno verificato che i due aggressori avevano a carico diversi precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona, nonché per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale; contestualmente sono stati identificati altri tre avventori presenti, di cui uno risultato destinatario di un provvedimento di polizia.

Infine, il locale è risultato essere già destinatario di un decreto di sospensione della licenza emesso ad agosto scorso, durante la precedente gestione, per analoghe problematiche.