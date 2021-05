La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso per 15 giorni la licenza al “Bar Fortuna” in via Delle Forze Armate n. 333.

Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi e notificato al Bar Fortuna nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato Lorenteggio, si è reso necessario in quanto, il 23 aprile 2021, gli stessi agenti del Commissariato avevano svolto un servizio mirato per verificare un’eventuale attività di spaccio di droga

all’interno del locale.



I poliziotti hanno visto un uomo entrare nel bar, andare sul retro ed entrare nel bagno riservato al personale per uscirne pochi minuti dopo. All’uscita dal bagno, è stato fermato e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina, mentre nel bagno, in un’intercapedine ricavata tra il muro e la finestra, sono state trovate e sequestrate 23 dosi di cocaina per un peso totale di circa 50 grammi. In quell’occasione, gli agenti arrestarono per spaccio di droga lo spacciatore e indagarono in stato di libertà la titolare del bar, una cittadina cinese di 51 anni per favoreggiamento.