La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso per 10 giorni la licenza al “Bar Gabry” in via degli Apuli n. 2.

Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi e notificato al Bar Gabry oggi pomeriggio dai poliziotti del Commissariato Lorenteggio, si è reso necessario in quanto, a seguito di numerosi controlli all’esercizio commerciale e dei suoi avventori, gli stessi agenti del Commissariato hanno appurato che l’esercizio pubblico è diventato ritrovo esclusivo ed abituale di persone pluripregiudicate.



Il Bar è stato già chiuso precedentemente ben 2 volte: la prima, il 16 agosto 2017, a seguito di decreto di sospensione per 7 giorni della licenza di conduzione ai sensi

dell’Art. 100 T.U.P.S. e, per ultimo, il 25 marzo 2021 per 5 giorni per violazione delle norme anti Covid-19.