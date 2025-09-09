Il Questore di Milano sospende la licenza al Bar Manzoni a San Giuliano Milanese (MI)

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Manzoni”, sito a San Giuliano Milanese (MI), in via Manzoni n. 10.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Comando della Polizia Locale di San Giuliano Milanese hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a seguito di controlli, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, armi, contro il patrimonio e la persona, oltre ad essere frequentato stabilmente da avventori interessati all’acquisto di sostanza stupefacente.

A fine luglio, la Polizia Locale, a seguito di un’attività volta al contrasto di spaccio di stupefacenti, ha arrestato un avventore, irregolare sul territorio nazionale, il quale utilizzava il locale come luogo di spaccio, sequestrando, nella circostanza, 90 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento, il tutto occultato sotto un bidoncino dei rifiuti di proprietà e al servizio esclusivo del bar.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.