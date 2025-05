Il Questore di Milano sospende la licenza al Bar Paninoteca di XIA Zohue a Corsico (MI)

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Paninoteca di XIA Zohue”, sito a Corsico, via 4 Novembre n. 49.

Giovedì 15 maggio, i militari della stazione Carabinieri di Corsico hanno notificato il provvedimento al titolare dell’esercizio in quanto, l’esercizio commerciale risulta essere utilizzato come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a febbraio i carabinieri sono intervenuti presso il locale su segnalazione di Vittorio Brumotti, giornalista di ‘’Striscia la Notizia’’, riguardo un’attività di spaccio attuata nei pressi del bar in questione, al cui interno due soggetti si liberavano della sostanza stupefacenti, prima di darsi alla fuga, poi rinvenuta all’interno dei servizi igienici, in tre dosi di cocaina per un peso complessivo di 0,5gr.

Inoltre, in data 11 marzo i militari durante dei controlli in zona hanno fermato e controllato un soggetto, visto poco prima dagli operanti mentre cedeva qualcosa ad una ragazza, nelle adiacenze del bar. Dal controllo è scaturita una colluttazione tra l’uomo e un carabiniere, il quale è stato aggredito, ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso, riportando prognosi di 20 giorni per trauma cranico. Inoltre, sul luogo dell’aggressione è stato trovato un involucro con venti dosi di cocaina.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.