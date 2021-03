La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso per 7 giorni la licenza al locale “Bar Tabacchi Girasole”, sito a Milano in via Voltri 6.

Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi e notificato in data 18.03.2021 dal Commissariato di Porta Ticinese, si è reso necessario in quanto, tra gennaio 2020 e febbraio 2021, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Ticinese sono intervenuti in più occasioni per liti tra più persone e per i numerosi avventori identificati che, dai controlli in banca dati, sono risultati avere precedenti penali e di polizia.



In particolare, nel corso degli interventi i poliziotti hanno identificato diverse persone pregiudicate per reati contro il patrimonio, evasione, violenza a Pubblico Ufficiale, alcune persone destinatarie di Avviso Orale emesso dal Questore di Milano, un avventore sottoposto agli arresti domiciliari, un Sorvegliato Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno.



Nel mese di settembre si sono verificati nei pressi del bar, 3 episodi violenti: nel primo, un uomo, nel corso di una lite è caduto subendo una ferita alla testa, nel secondo è stata aggredita una persona in stato di alterazione alcolica con un pugno al volto e successivamente trasportata in ospedale. Nel terzo episodio, a seguito di un incidente stradale verificatosi nei pressi del locale, diversi clienti del locale hanno accerchiato e colpito l’autore dell’incidente.