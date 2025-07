Il Questore di Milano sospende la licenza al “Cià Birretta?”

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni all’esercizio pubblico denominato “Cià Birretta?” sito a Milano in viale Gorizia n° 1.

Questa mattina, gli agenti del commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione al titolare del locale, in quanto lo scorso mese i poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato Porta Ticinese hanno notato un uomo che, con fare sospetto, ripetutamente si è avvicinato a diversi clienti del locale intrattenendosi e scambiando con loro qualcosa. A seguito di un servizio mirato, hanno visto l’uomo uscire dall’esercizio pubblico in compagnia di un avventore con il quale si è diretto presso una banca poco distante e, dopo aver prelevato del denaro, scambiare qualcosa; subito bloccati, l’acquirente – successivamente sanzionato amministrativamente – è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre lo spacciatore – denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio -, con precedenti penali e di polizia per reati inerenti agli stupefacenti nonché reati per violazione del Codice della Strada, ha consegnato spontaneamente un ulteriore dose di cocaina ed è stato trovato in possesso di 180 euro.

Inoltre, a seguito di perquisizione all’interno del locale, i poliziotti di via Odoardo Tabacchi hanno rinvenuto circa 2 grammi di hashish.