Il Questore di Milano sospende la licenza al “HN Restaurant & Bar” di Milano e al “Bar Centrale” di Pioltello (MI)

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza agli esercizi pubblici denominati “HN Restaurant & Bar”, sito a Milano in Cesare da Sesto n° 22, e “Bar Centrale”, sito a Pioltello (MI) in via Bellini n° 42.

Stamattina, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione alla titolare dell’esercizio pubblico in quanto, a fine febbraio, gli agenti della volante del Commissariato Centro erano intervenuti per la segnalazione di un’aggressione a due avventori i quali erano stati anche attinti da fendenti da arma da taglio e successivamente trasportati rispettivamente in codice giallo e in codice rosso in ospedale. I poliziotti, attraverso i filmati di videosorveglianza del locale, hanno accertato che la lite, iniziata prima verbalmente all’esterno del locale tra due fratelli e altri due uomini, era poi passata alle vie di fatto. I due fratelli, dopo aver colpito più volte gli antagonisti, sono rimasti all’esterno de locale mentre gli altri due si sono allontanati per poi ritornare poco dopo armati di coltello e machete. Nell’occasione, all’esterno del locale, quest’ultimi, con dei fendenti, hanno ferito un amico dei due fratelli alla mano e al fianco. Successivamente, sono entrati nell’esercizio commerciale e con il machete hanno colpito e ferito alla mano uno dei due fratelli.

Sempre stamattina, i carabinieri del Comando Stazione di Pioltello hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti nel mese di gennaio scorso, il locale è risultato essere luogo di ritrovo per soggetti pluripregiudicati e socialmente pericolosi con precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio, la persona, violazione del codice della strada, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia di armi e stupefacenti, contro la Pubblica Amministrazione, esercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse e evasione. Inoltre, sempre nel mese di gennaio, un uomo con una vistosa ferita al sopracciglio e col volto insanguinato si era presentato presso lo stesso Comando Stazione in quanto era stato aggredito con delle bottiglie di vetro e senza un valido motivo da un gruppo composto da circa dieci persone che erano usciti dall’esercizio commerciale. Il locale è stato in passato destinatario di due provvedimenti di revoca della licenza per analoghe problematiche.