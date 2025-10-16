Il Questore di Milano sospende la licenza al Las Canastas

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Las Canastas”, sito a Milano, in via Padova n°395.

Lunedì 13 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago hanno notificato la sospensione alla titolare. A giugno scorso, i militari del Gruppo Carabinieri di Milano – Nucleo Radiomobile sono intervenuti nei pressi del locale per la segnalazione di una lite in strada e, giunti sul posto, hanno sentito la richiedente, la quale ha riferito di aver avuto poco prima una discussione con un amico, dopo aver trascorso la serata all’interno del locale. Invece, nel mese di luglio scorso, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni sono intervenuti su richiesta di una donna che segnalava la presenza di persone in lite. I poliziotti, giunti sul posto, non hanno riscontravano la presenza delle persone segnalate, ma un’evidente agitazione generale fuori dal locale con numerose persone intente a discutere con un elevato tono di voce e, tra queste, era presente anche un avventore, destinatario di un decreto di ammonimento, con una ferita lacerocontusa alla testa. L’uomo ha riferito agli agenti di essere stato colpito con la borsetta dall’ex compagna, dopo aver avuto una discussione per futili motivi. Da accertamenti successivi è risultato che sia la donna che l’uomo sono persone pluripregiudicate anche per reati contro il patrimonio e la persona.

A metà settembre, gli agenti del commissariato Villa San Giovanni sono intervenuti per una lite all’esterno del locale e sul posto hanno notato il personale sanitario intento a prestare soccorso a un uomo, in evidente stato di ebbrezza, il quale ha poi riferito ai poliziotti di essere stato aggredito da tre persone senza motivo dopo aver trascorso la serata nel locale.

Il locale, destinatario di vari esposti, è stato già oggetto di due decreti di sospensione della licenza, emessi nel mese di marzo e aprile dell’anno corrente, per analoghe problematiche.