Il Questore di Milano sospende la licenza al Lime Milano

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni della discoteca denominata “Lime Milano”, sito a Milano, in via Tullo Massarani n.6 angolo corso Lodi n.65.

Ieri pomeriggio, i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione “Milano Vigentino” hanno notificato la sospensione al titolare del locale in quanto gli avventori hanno provocato un forte disagio ai cittadini residenti del quartiere creando situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. A novembre 2024, gli agenti del commissariato Mecenate sono intervenuti per un’aggressione a un ragazzo; nella circostanza, per difendere una ragazza che era stata importunata da un gruppo di giovani, veniva successivamente aggredito e colpito con calci e pugni. Sempre nello stesso mese, un avventore ha presentato querela in quanto, qualche giorno prima, uscito dal locale, ha cercato di allontanare un uomo molesto da una sua amica con il quale ne è scaturita poi una rissa con altri giovani.

Ad aprile 2025, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti all’esterno del locale per una violenta rissa dove un avventore, con una vistosa ferita al capo, riferiva di essere stato colpito in testa con una spranga. Il locale, per analoghe problematiche, è stato già destinatario di cinque decreti emessi durante le gestioni precedenti.