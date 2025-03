Il Questore di Milano sospende la licenza al locale Amico Bar Alex

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni all’esercizio pubblico denominato “Amico Bar Alex” sito a Milano in via Broggini n.3.

Ieri, gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno notificato la sospensione ai titolari dell’esercizio in quanto, a gennaio scorso, i poliziotti di via Primaticcio, durante un controllo nei pressi del bar, hanno notato un uomo che entrava e usciva dal locale per poi avvicinarsi al marciapiede opposto dove ha incontrato un’altra persona con il quale ha scambiato qualcosa. Gli agenti hanno dapprima fermato l’acquirente che aveva appena acquistato una dosa di cocaina e contestualmente il pusher che, alla vista della Polizia, ha gettato a terra altre quattro dosi di cocaina; a seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di denaro contante e di alcune calamite circolari utilizzate per nascondere la droga. Al termine degli accertamenti l’uomo, già arrestato a maggio dello scorso anno per il medesimo reato commesso all’interno del bar e, a seguito del quale, era stato emesso a suo carico un divieto di accesso agli esercizi pubblici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inoltre, lo stesso giorno, gli agenti, all’interno dell’esercizio commerciale, hanno identificato diciannove avventori di cui nove con precedenti penali e di polizia, anche per reati in materia di sostanze stupefacenti, di armi, contro il patrimonio e la persona, nonché per reati finanziari e in materia di Codice della Strada

Il giorno dopo, gli agenti, durante un controllo presso il bar, hanno identificato ventiquattro avventori di cui otto con precedenti penali e di polizia anche per reati in materia di sostanze stupefacenti, d’immigrazione, contro il patrimonio e la persona; uno dei suddetti avventori, in particolare, è risultato destinatario anche di un divieto d’accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.