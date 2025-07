Il Questore di Milano sospende la licenza al locale “Est Bar”

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione delle licenze per 7 giorni all’esercizio pubblico denominato “Est Bar”, sito in via Tortona n.12 a Milano.

Ieri 28 luglio i poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione alla titolare del locale che, a seguito di numerosi controlli svolti per le numerose segnalazioni dei residenti della zona, è risultato creare intralcio alla circolazione stradale e pericolo per l’ordine pubblico, in quanto gli avventori del locale sono soliti a stanziare sul marciapiede fuori il bar, rallentando ed impedendo il passaggio di auto in transito e di pedoni. Inoltre, la musica diffusa dal locale e gli schiamazzi contribuivano a recare disturbo. In particolare, il 2 maggio scorso, un centinaio di clienti del bar che occupavano la strada, hanno colpito con calci e pugni un’autovettura con a bordo una coppia di residenti che tentavano di rincasare transitando tra la folla.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.