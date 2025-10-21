Il Questore di Milano sospende la licenza al “Lucky Bar”

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Lucky Bar” sito a Milano in via Negroli n. 39/A.

Ieri, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno notificato la sospensione al titolare del locale in quanto, da accertamenti svolti tra marzo e agosto scorso, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di immigrazione, Codice della Strada, stupefacenti, armi e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Lo scorso maggio, i poliziotti di via Poma sono intervenuti presso il locale per una lite tra due avventori, entrambi con precedenti, scaturita per futili motivi; nell’occasione, uno dei due riferiva di essere stato minacciato con un coltello dall’altro. A inizio giugno gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti presso il locale per una lite tra due avventori, di cui uno è poi risultato essere destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Milano. Inoltre, a inizio ottobre, gli agenti del Commissariato Lambrate sono intervenuti presso il locale per la segnalazione di una persona ferita e in stato confusionale, la quale ha poi riferito ai poliziotti di essere stata colpita alla testa con una sedia senza motivo, mentre si trovava all’interno del bar, da un altro avventore.

Il locale è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione della licenza emessi a novembre 2023 e giugno 2024 per analoghe problematiche.