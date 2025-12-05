Il Questore di Milano sospende la licenza al Prosper African Restaurant

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Prosper African Restaurant”, sito a Milano, in via Errico Petrella n. 18.

Mercoledì pomeriggio, gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a seguito di controlli svolti tra giugno e ottobre scorsi, il locale è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia anche in materia di immigrazione, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, la persona, per resistenza a Pubblico Ufficiale, per sostituzione di persona e per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità.

Lo scorso 18 agosto, dopo un controllo presso il locale svolto dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Annonaria di Milano sono stati identificati alcuni avventori e accertate diverse irregolarità relative al registratore di cassa, non comunicante con l’Agenzia delle Entrate, e alla non tracciabilità degli alimenti presenti in cucina. Il 2 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per una rissa tra quattro avventori, alterati dall’assunzione di sostanze alcoliche, iniziata all’interno del locale e terminata all’esterno dello stesso dopo l’arrivo dei poliziotti. La notte tra il 22 e il 23 novembre i poliziotti di via Giovanni Schiapparelli sono intervenuti all’esterno del locale per una violenta rissa tra un folto gruppo di avventori; nella circostanza gli stessi si sono rincorsi fino ai giardini di via Benedetto Marcello, colpendosi con calci e pugni, dileguandosi in diverse direzioni all’arrivo delle volanti.

Il bar è stato anche destinatario di recenti esposti presentati dai residenti della zona, con i quali hanno lamentato una situazione di degrado e insicurezza nell’area dove si trova il bar, oggetto di frequenti episodi di violenza, risse spaccio di sostanze stupefacenti nonché consumo di alcol e droga.