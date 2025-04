Il Questore di Milano sospende la licenza al Tropical Café a Milano 

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni all’esercizio pubblico denominato “Tropical Café” sito a Milano in via Ricciarelli n.45.

Venerdì scorso gli agenti del commissariato Bonola hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto quest’ultimo, a seguito di numerosi controlli svolti tra maggio 2024 e febbraio scorso, è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti, immigrazione e per violazioni del codice della strada. A febbraio scorso, inoltre, gli agenti di via Falck con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e dell’Ispettorato del Lavoro, durante un controllo, hanno identificato nove clienti, di cui due con precedenti penali e di polizia, anche per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio; uno di essi, in particolare, pluripregiudicato, è risultato destinatario di un rintraccio inserito dalla locale squadra mobile.

Il locale è risultato essere già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza per giorni 15 emesso a ottobre 2013 per analoghe problematiche.