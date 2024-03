 Il Questore di Milano sospende la licenza all’Atlas Bar a San Giuliano Milanese (MI)

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza dell’esercizio pubblico denominato “Atlas Bar”, sito in via Sanremo nr. 6 a San Giuliano Milanese (MI).

Giovedì scorso, i carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese hanno notificato la sospensione alla titolare dell’attività in quanto da agosto 2023 a gennaio scorso i militari sono intervenuti nei pressi del locale diverse volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori. Ad agosto scorso, diversi equipaggi dei carabinieri sono intervenuti presso il bar a seguito di segnalazione di una rissa tra una ventina di persone, sul posto hanno riscontrato la presenza di più persone in strada e, nella circostanza, una persona per le ferite riportate è stata trasportata in codice rosso presso un vicino ospedale. A gennaio, i militari dell’Arma sono intervenuti per la segnalazione di un uomo aggredito in strada nelle immediate vicinanze del locale. Giunti sul posto hanno riscontrato la presenza del personale sanitario intento a medicare la vittima la quale, molto agitata, riferiva di essere stata aggredita poco prima da alcune persone e che durante l’aggressione era stata derubata del suo cellulare. A fine gennaio, invece, due equipaggi dei carabinieri sono intervenuti presso il bar per una segnalazione di una violenta rissa in atto a seguito della quale quattro persone sono state poi trasportate in ospedale. Sul posto sono stati trovati gli oggetti utilizzati per la rissa: in particolare, sotto a due veicoli parcheggiati dinanzi al bar, una sbarra di ferro curva, un coltello a mezza luna con due lame parallele e una sella di bicicletta oltre a numerose bottiglie infrante al suolo e anche riscontrati ingenti danni al locale stesso.

Tra il mese di novembre 2022 e gennaio 2024 il locale è stato destinatario di diversi controlli, dai quali è emersa la presenza di avventori con precedenti penali e di polizia, in particolare, alcuni assidui clienti con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di droga, reati contro la famiglia e in materia di immigrazione.