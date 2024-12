Il Questore di Milano sospende la licenza di tre esercizi commerciali

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni al “Bar Lucia”, in via Pellegrino Rossi 81 a Milano e la sospensione di due locali per 15 giorni per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato del “El Mawal” in via Broni 10, e “HAOMEN KTV”, in via Ludovico di Breme 50 a Milano.

Martedì scorso, gli agenti del Commissariato Comasina hanno notificato la sospensione della licenza alla titolare del “Bar Lucia in quanto, a seguito di diversi controlli svolti dalla Polizia di Stato da maggio a novembre scorso, il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, in materia di stupefacenti, guida senza patente, reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, notificato ieri mattina al titolare del “El Mawal” dai poliziotti del Commissariato di Scalo Romana, scaturisce dal fatto che, lo scorso ottobre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti nei pressi del locale per una rapina ai danni di due persone e sul posto hanno riscontrato la presenza di personale sanitario che prestava soccorso a un ragazzo mentre gli amici della vittima hanno riferito agli agenti di essere stati avvicinati da diverse persone notate in precedenza all’interno del locale dove avevano trascorso la serata. Nella circostanza, il gruppo ha aggredito con calci e pugni la vittima e, successivamente, due amici di quest’ultima, nel tentativo di allontanare gli aggressori, sono stati anch’essi aggrediti e rapinati del portafogli e delle chiavi di un’auto. Sempre nel mese di ottobre, i poliziotti del Commissariato Scalo Romana, a seguito di accertamenti, hanno sanzionato il titolare del locale e due addetti alla sicurezza in quanto quest’ultimi non risultavano essere iscritti nel previsto elenco prefettizio.

Infine, il locale è stato già destinatario di due ordini di cessazione dell’attività non autorizzata e di un decreto di sospensione della licenza per 10 giorni, durante le precedenti gestioni, e di un recente provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, nel corso dell’attuale conduzione, per analoghe problematiche.

Ieri pomeriggio, invece, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio HAOMEN KTV. Lo scorso novembre, i poliziotti sono intervenuti presso un ospedale situato nelle vicinanze del locale in quanto tre avventori, che poco prima stavano trascorrendo la serata nell’esercizio commerciale, erano stati aggrediti da un uomo il quale aveva prima chiesto loro di consegnargli del denaro e, al diniego, le ha aggredite con calci, pugni e colpiti con un martello. Sempre nel mese di novembre, nel corso di controlli, i poliziotti hanno identificato diversi avventori con precedenti penali e, nella circostanza, sono state elevate varie sanzioni amministrative.

Il locale, infine, è già stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza, durante le precedenti gestioni, l’ultimo dei quali è stato notificato lo scorso gennaio per analoghe problematiche.