Il Questore di Milano sospende la licenza per 10 gg al Bar Lingling

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione del bar denominato “Bar Lingling”, in via Cinque Maggio n.4 a Milano.

Ieri mattina, gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività in quanto, a seguito di controlli svolti dal personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri tra ottobre 2022 e novembre 2023, il locale è risultato essere un luogo di aggregazione e di bivacco, frequentato da numerose persone con precedenti di polizia, anche in materia di immigrazione e di stupefacenti. Lo scorso ottobre in particolare, i poliziotti di via Satta, effettuando un controllo all’interno del locale, hanno identificato otto avventori, di cui due con precedenti; nella circostanza, il titolare è stato sanzionato amministrativamente in relazione a carenze igienico sanitarie.

Sempre ad ottobre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nei pressi del bar per una rissa tra più persone; i poliziotti hanno accertato che la lite inizialmente era avvenuta tra due persone intente a discutere in strada, per poi degenerare in rissa quando un terzo soggetto lì presente ha riconosciuto in uno dei due soggetti l’autore del furto del suo cellullare avvenuto in precedenza. Contestualmente un residente della zona, intervenuto per calmare la situazione, è stato colpito con un pugno sul viso da uno dei due soggetti in lite, riportando 3 giorni di prognosi; nella circostanza i due soggetti in lite sono stato indagati in stato di libertà per rissa.

Infine, il locale è stato anche oggetto di un esposto firmato da molti residenti della zona, i quali hanno segnalato una situazione di degrado nella zona antistante e nelle vie limitrofe fino alla Stazione Certosa.