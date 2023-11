Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg a un club privato a Pero (MI)

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del club privato denominato “Ritmi Peruviani Associazione Culturale Artistica” in via Figino n. 38 a Pero (MI).

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno notificato la sospensione al responsabile dell’associazione in quanto, tra luglio 2022 e luglio scorso, sono intervenuti più volte per segnalazioni di liti e risse avvenute all’interno e nei pressi del club. In particolare, lo scorso luglio, gli agenti del commissariato Rho-Pero sono intervenuti presso il locale per una lite tra due giovani degenerata poi all’esterno in una rissa tra i rispettivi gruppi di appartenenza dei due giovani e, nella circostanza, alcune persone hanno aggredito sia verbalmente che fisicamente gli addetti alla sicurezza.

Mentre lo scorso settembre, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il locale per la segnalazione di una lite tra più persone le quali, alla vista degli agenti, si sono spostati nelle vie limitrofe rischiando di coinvolgere i residenti della zona. Nella circostanza, i poliziotti hanno riscontrato la presenza, sia davanti al locale che nelle immediate vicinanze, di persone moleste e ubriache che impedivano la normale circolazione stradale.