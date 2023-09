Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg al Bar Ciao a Senago

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Bar Ciao” in Via Repubblica n.23 a Senago (MI).

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Senago hanno notificato la sospensione alla responsabile dell’attività in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti dai carabinieri tra i mesi di aprile e luglio corrente, il locale è risultato essere frequentato da numerosi clienti con precedenti di polizia, reati in materia di stupefacenti, contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, la persona, l’Autorità Giudiziaria, la fede pubblica e per guida in stato di ebbrezza.



Inoltre, lo scorso luglio, i carabinieri sono intervenuti presso il bar su segnalazione di una donna, in forte stato di agitazione, la quale ha riferito ai militari di un’aggressione ai danni del marito da parte di un avventore del locale. I carabinieri hanno accertato che l’aggressore era sottoposto alla misura della libertà vigilata, nonché gravato da numerosi precedenti di polizia, per reati contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione, mentre nella medesima circostanza sono stati identificati tre avventori, di cui due con precedenti di polizia.