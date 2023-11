Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg al Bar Falterona

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Bar Falterona”, sito a Milano, Piazza Monte Falterona n.1.

Questa mattina, gli agenti del Commissariato Bonola hanno notificato la sospensione alla responsabile dell’attività in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti da gennaio 2022 e ottobre 2023 da personale del commissariato, dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dalle unità cinofile, il locale è risultato essere frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia.

I poliziotti di Via Falck hanno arrestato in flagranza di reato 11 persone, tutte pregiudicate, in altrettanti interventi per spaccio di droga all’interno e nei pressi del bar, sequestrando migliaia di euro e sostanza stupefacente.

Inoltre, negli ultimi anni sono giunti alcuni esposti al commissariato Bonola da parte dei residenti della zona che hanno segnalato come il bar sia luogo di liti, aggressioni e spaccio di droga.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.