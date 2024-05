Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg al bar “La Gaina” a Paderno Dugnano (MI)

Sabato scorso, i militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a seguito di controlli effettuati nei mesi di marzo e aprile dai militari dell’Arma dei Carabinieri, il locale è risultato frequentato da avventori con precedenti di polizia, anche per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, per estorsione e per guida in stato di ebbrezza.

A fine aprile, i Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, coadiuvati dal Gruppo Cinofili di Casatenovo (LC), hanno rinvenuto e sequestrato una cintura con zip cucita nella parte interna contenente 38 palline di cocaina per un peso di 17,5 grammi occultata tra la finestra e l’inferriata dei servizi igienici. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno arrestato un avventore che poco prima era uscito dal locale a passo svelto e, all’interno della sua auto, hanno rinvenuto un’altra cintura con 36 dosi di cocaina e nel bagagliaio ulteriori 4 quattro dosi di sostanza stupefacente.



A novembre 2023, il locale è stato destinatario di un esposto presentato al Sindaco dai residenti della zona al fine di porre un freno al clima di insicurezza creatosi e di intervenire per far cessare rumori e schiamazzi soprattutto in orario notturno costituendo un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Inoltre, a giugno 2023, il locale è stato oggetto di un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni per analoghe problematiche