Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg al MR Alimentari

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio commerciale denominato “MR Alimentari”, in viale Giovanni da Cermenate n. 66 a Milano.



Questa mattina, gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività, cittadino bangladese di 40 anni, in quanto a fine novembre è stato arrestato dai poliziotti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti del commissariato, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, hanno controllato la cantina del locale trovando tra le bottiglie di birra un involucro di carta bianca contenente 11 grammi di shaboo e 2 grammi di cocaina.

In un’altra cantina, adibita a studio, sempre di pertinenza del 40enne i poliziotti hanno trovato, all’interno di uno zaino, 0,5 grammi di cocaina, 5 pipe in vetro e 340 euro in contanti, mentre in possesso dell’uomo sono stati rinvenuti circa 1500 euro.

All’interno di un furgone di proprietà dell’uomo, parcheggiato nei pressi del minimarket, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e un rotolo di carta alluminio utile al confezionamento delle dosi.

L’uomo aveva inoltre diversi precedenti penali e di polizia anche per reati contro il patrimonio e la persona e un avviso orale emesso dal Questore di Milano.

Infine, ad agosto, era stato emesso un decreto di sospensione della licenza del locale per 10 giorni per gli stessi motivi.