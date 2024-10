Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 giorni al locale “Bar Margot”

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Bar Margot”, sito a Cinisello Balsamo in piazza Costa n°21.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Cinisello Balsamo hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a inizio agosto, sono intervenuti nei pressi del bar per un avventore ferito e riverso a terra a seguito di una lite tra più persone. Sul posto, gli agenti hanno accertato che la vittima, in compagnia della moglie, all’interno dell’esercizio commerciale aveva avuto una discussione per futili motivi con altri avventori i quali, di peso, l’hanno trascinato in un vicolo esterno al locale per poi aggredirlo causandogli diverse ferite al volto e all’orecchio. Nella circostanza, la moglie, anch’essa aggredita dal gruppo, è riuscita a chiedere aiuto e, a seguito della violenta aggressione, entrambi i coniugi sono stati poi trasportati in un vicino ospedale.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.