Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 giorni al The Circle e al Las Canastas 

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “The Circle”, sito a Milano in via Stendhal n. 36 e all’esercizio pubblico denominato “Las Canastas” sito a Milano in via Padova n. 395.

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a maggio scorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti presso il locale per una rissa scaturita per futili motivi. In particolare, il richiedente ha riferito ai poliziotti che un avventore, prima di fuggire in auto, aveva prima aggredito un suo amico con dei pugni al volto e, successivamente, anche un suo secondo amico che, nel tentativo di fermare l’aggressore, si era posizionato davanti alla sua auto per poi essere anche investito. All’inizio di dicembre 2024, i poliziotti sono intervenuti a seguito di una rissa tra una decina di ragazzi all’esterno del locale, i quali hanno riferito di essere stati aggrediti da un avventore che, successivamente, aveva anche aggredito e ferito un addetto alla sicurezza intervenuto con altri suoi colleghi per bloccarlo. A gennaio 2025,gli agenti delle volanti sono intervenuti nelle vicinanze dell’esercizio pubblico a seguito della segnalazione di un’aggressione; in particolare, la vittima, un agente della Polizia di Stato, intervenuto per sedare una lite tra diversi giovani, è stato aggredito e ferito al volto.

Nella stessa giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri Milano Crescenzago hanno notificato la sospensione alla titolare del locale Las Canastas. Da agosto 2024 fino ad oggi, le Forze dell’Ordine hanno effettuato diversi interventi nei pressi del locale per gravi fatti di violenza compiuti da avventori pregiudicati in stato di alterazione alcolica. A gennaio 2025, i militari della Stazione Carabinieri Milano Crescenzago sono intervenuti presso l’esercizio commerciale identificando 19 persone di cui 4 sprovvisti di contratto di lavoro e 5 utilizzatori di posti letto all’interno; hanno poi elevato sanzioni amministrative per l’occupazione dei lavoratori senza contratto e per occupazione di manodopera clandestina e violazioni di natura penale per aver adibito a dormitori locali destinati ad un uso differente. Inoltre, durante lo stesso intervento, con l’ausilio di un’unità cinofila, i militari hanno scoperto una stanza seminterrata con all’interno la presenza di sette posti letto e tre occupanti, oltre a un bilancino di precisione sporco di sostanza resinosa e 26 grammi di marijuana. A metà febbraio 2025, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno controllato 14 avventori, di cui 7 gravati da precedenti per reati inerenti alla persona, il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, evasione e alla normativa sull’immigrazione. Inoltre, negli ultimi tre anni, a carico del locale, sono stati presentati diversi esposti dai residenti della zona per disturbo alla quiete e al riposo notturno e della situazione di degrado urbano con eventi che minacciano l’ordinato svolgimento della vita sociale che gli avventori del locale arrecano con comportamenti creando altresì un clima di paura e insicurezza.

sospensione licenza 15 gg The Circle