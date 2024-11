Il Questore di Milano sospende la licenza per 3 gg al “Fine Drinks and Cocktails Bar Tender”

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 3 giorni della licenza all’esercizio pubblico denominato “Fine Drinks and Cocktails Bar Tender”, sito a Milano in via Oxilia n°1.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio pubblico in quanto tra luglio e ottobre scorsi, personale della Polizia Locale di Milano ha sanzionato la titolare per la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche oltre l’orario stabilito in violazione delle ordinanze emesse dal Comune di Milano volte ad assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti di zona nella quale rientra il locale.