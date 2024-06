Il Questore di Milano sospende la licenza per 7 gg al bar “Al Palo” a Vittuone (MI)

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 7 giorni dell’esercizio pubblico denominato “Al Palo”, sito in Largo XX Settembre n°1, angolo via Milano n°22/A a Vittuone (MI)

Ieri i militari della Stazione Carabinieri di Sedriano hanno notificato la sospensione ai titolari dell’attività in quanto, a seguito di controlli effettuati dal 2022 ad oggi, il locale è risultato frequentato da diversi avventori con precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi, per omicidio, per guida in stato di ebrezza, per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A metà giugno del 2023 i Carabinieri di Sedriano sono intervenuti fuori dal locale per un’aggressione da parte di due avventori – sottoposti alla misura della libertà controllata con obbligo di presentazione alla P.G. – nei confronti di un altro avventore che, giunto presso il locale, dopo aver insultato e minacciato i due per un debito relativo a sostanze stupefacenti, è stato picchiato in strada con calci e pugni riportando diverse tumefazioni e una ferita al sopracciglio con una prognosi di sei giorni.



Lo scorso marzo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Abbiategrasso e di Bareggio sono intervenuti all’interno del bar per la segnalazione di un cliente che, ubriaco, ha danneggiato l’arredo del locale. I militari dell’Arma dei Carabinieri di Sedriano, sempre a marzo, hanno effettuato un altro intervento presso il locale per una lite tra avventori, accertando che durante un litigio un avventore ha spuzzato lo spray al peperoncino nei confronti di un altro avventore, che a sua volta lo ha colpito al braccio con una palla da biliardo, che ha necessitato il trasporto in ospedale.