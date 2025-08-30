Il Questore di Palermo emette due avvisi orali per i responsabili di una spedizione punitiva nei confronti di un esercente del centro cittadino 

Nel contesto di una efficace strategia di contrasto alla “malamovida” da parte della Polizia di Stato non c’è soltanto l’istituzione di serrati e capillari servizi di presidio del territorio del centro e di tutte quelle zone cittadine che siano caratterizzate da rilevanti flussi di giovani.

Insieme all’azione repressiva viene, infatti, curata anche un’attività preventiva, attraverso l’adozione di misure di natura amministrativa ma fortemente incisive, tra cui gli avvisi orali, strumenti attraverso i quali il Questore “avvisa” i destinatari, ritenuti pericolosi socialmente perché gravati da precedenti di polizia e sorpresi in compagnia di pregiudicati, di cambiare condotta, corredati da prescrizioni cui i destinatari devono attenersi, pena l’emissione di più afflittivi provvedimenti sanzionatori.

In relazione ad un recente episodio di criminalità urbana verificatosi nei primi giorni dello scorso luglio nella zona del centro storico, il Questore di Palermo ha disposto due avvisi orali nei confronti di altrettanti destinatari, un uomo di 55 anni ed un minorenne di anni 16, resisi protagonisti di una spedizione punitiva posta in essere nei confronti di un noto esercizio di caffetteria, aggredendo i dipendenti della stessa per futili motivi.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.